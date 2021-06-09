مي زين تشعل "السوشيال" بجلسة تصوير مثيرة (صور)





خضعت الموديل مي زين، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمود عفيفي، والتي نالت إعجاب متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وتألقت "مي" في جلسة التصوير بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت بقميص طويل بسيط باللون الأبيض، وارتدته بطريقة إظهار الكتفين "أوف شولدر" وزينت الإطلالة بمجموعة إكسسوارات فضية، وكانت الإطلالة بتوقيع مصفف الشعر شيكو كزابلنكا، وماكياج هندا حبيب، أثارت بتلك الإطلالة انتباه المتابعين.





وشاركت الموديل مي زين في العديد من أغاني الفيديو كليب، ومنها: "مبقتش أخاف من الليل" مع أحمد كامل، و"يلا في داهية" بمشاركة حمزة الصغير، و"يوم حزين" مع المطرب خليفه، "وحشتيني" للمطرب الشبوكشي، وتستعد لفيديو كليب جديد بعنوان "قمر التيك توكاية" مع عمرو كمال وحمو بيكا ونور التوت وعلي قدوره، أما على مستوى الأعمال الدرامية فشاركت في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.