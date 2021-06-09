علي الدين هلال: إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت فى التعامل مع سد النهضة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تريد حل سياسي ودبلوماسي، لأزمة سد النهضة، وتتفاوض منذ 10 سنوات، موضحًا أن الطرف الآخر له أغراض محددة، وضرب بكل شيء عرض الحائط.



وأضاف هلال، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن إثيوبيا لم يصدر عنها أي شيء يؤكد نيتها في الالتزام بأي شيء قانوني، مشيرًا إلى أن مصر ليست دولة عدوانية وترغب في الوصول لحل سياسي ودبلوماسي، إلا أنه إذا لم ينتهج الآخرون نهج مصر، سيكون لها حق التصرف وفق الدفاع عن حقوقها.



واستكمل حديثه، أن إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت في التعامل مع سد النهضة، وترغب في مفاوضات مع مصر بحضور الاتحاد الأفريقي الذي دوره حتى الآن ليس حاسمًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر لديها حقوق يتم الاعتداء عليها، ومستعدة للدفاع عن هذه الحقوق بالطرق السلمية، بينما إذا لم تلتزم إثيوبيا سيكون هناك طرق أخرى للدفاع عنها.



واختتم الدكتور علي الدين هلال، أن إثيوبيا اعتادت ترديد أسطوانة «مشروخة» على مدار الـ10 سنوات الماضية بشأن أزمة سد النهضة، بينما طالما إثيوبيا لم تشعر بأي ضغط شديد عليها أو إدراكها بأن استمرارها في هذا التعنت سيحملها فاتورة ثمنها باهظًا، ستستمر فيما تفعله، إلا أن التوافق المصري السوداني يدعم حقوقهما المالية.

