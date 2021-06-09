Advertisements

علي الدين هلال: إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت فى التعامل مع سد النهضة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تريد حل سياسي ودبلوماسي، لأزمة سد النهضة، وتتفاوض منذ 10 سنوات، موضحًا أن الطرف الآخر له أغراض محددة، وضرب بكل شيء عرض الحائط.

وأضاف هلال، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن إثيوبيا لم يصدر عنها أي شيء يؤكد نيتها في الالتزام بأي شيء قانوني، مشيرًا إلى أن مصر ليست دولة عدوانية وترغب في الوصول لحل سياسي ودبلوماسي، إلا أنه إذا لم ينتهج الآخرون نهج مصر، سيكون لها حق التصرف وفق الدفاع عن حقوقها.

واستكمل حديثه، أن إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت في التعامل مع سد النهضة، وترغب في مفاوضات مع مصر بحضور الاتحاد الأفريقي الذي دوره حتى الآن ليس حاسمًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر لديها حقوق يتم الاعتداء عليها، ومستعدة للدفاع عن هذه الحقوق بالطرق السلمية، بينما إذا لم تلتزم إثيوبيا سيكون هناك طرق أخرى للدفاع عنها.

واختتم الدكتور علي الدين هلال، أن إثيوبيا اعتادت ترديد أسطوانة «مشروخة» على مدار الـ10 سنوات الماضية بشأن أزمة سد النهضة، بينما طالما إثيوبيا لم تشعر بأي ضغط شديد عليها أو إدراكها بأن استمرارها في هذا التعنت سيحملها فاتورة ثمنها باهظًا، ستستمر فيما تفعله، إلا أن التوافق المصري السوداني يدعم حقوقهما المالية.

أخبار تهمك

بشرى سارة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صراع سعودي ناري على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الريال يتحدى بيريز ويرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. على ماهر مدربا لبيراميدز في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

06:30 م

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»