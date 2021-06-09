هدف كبار أوروبا.. مانشستر يونايتد يخطط للإستفادة من نجمه

كشف وسائل إعلام أمريكية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخشى من رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا بشكل مجاني عقب نهاية الموسم المقبل.

وأفادت شبكة ESPN الأمريكية بأن مسئولي الشياطين الحمر يعتقدون أن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية هي آخر فرصة للحصول على أكبر مبلغ من بيعه.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون بالتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً.

وألمحت الشبكة الأمريكية أن بوجبا سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بعد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) سواء بالرحيل عن المان يونايتد أو تجديد عقده.