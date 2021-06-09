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موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية على ملعب رادس بتونس.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء على أمل التأهل لنهائي البطولة والتتويج للمرة الثانية على التوالي، بعدما حققها الموسم الماضي على حساب الزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل لمواجهة الترجي عقب فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع المبارتين ذهابا وإيابا.

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