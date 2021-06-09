تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-6-2021

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، بنحو قرشين في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.





وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.









وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي





ووصل سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، خلال التعاملات في 19 بنكا، منها العقاري المصري العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.





وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.