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الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته بعد تعادل المكسيك

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء ضد منتخب المكسيك.

ويختتم المنتخب مساء غدٍ الخميس تحضيراته لمواجهة منتخب الأرجنتين وديًا يوم بعد غدٍ الجمعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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