تستمر اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة ونصائج للتعامل معها

كشفت الهيئة العامة عن موعد انكسار الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد، والتى بدأت أمس الأربعاء، وتستمر اليوم الخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، على أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا اعتبارا من غد الجمعة.





ومع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الخميس، ينصح خبراء الأرصاد بضرورة اتباع عدد من الإجراءات، في مقدمتها الحفاظ على برودة المسكن، والحفاظ على برودة مكان المعيشة، وفحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحا، والواحدة بعد الظهر، وليلا بعد العاشرة مساءً، وفي الأحوال المثلى، ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل، وهذا أمر مهم خصوصا للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفا صحية مزمنة.





وأضاف خبراء الأرصاد أنه يجب استخدم هواء الليل لتبريد المسكن، من خلال فتح جميع النوافذ أثناء الليل وفي الصباح المبكر، عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل، إن كان القيام بذلك مأمونا، مع تخفيض الأحمال الحرارية داخل الشقة أو المنزل، وإغلاق النوافذ إن كان ذلك متاحا، خصوصا تلك المواجهة للشمس خلال النهار، مع غلق مفاتيح الإضاءة الاصطناعية وأكبر عدد ممكن من الأجهزة الكهربائية.





ومن النصائح التي وجهها خبراء الأرصاد أيضا للتعامل مع الموجة الحارة، تعليق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحًا أو بعد الظهر، وتعليق مناشف مبللة لتبريد هواء الغرف، حيث يلاحظ أن رطوبة الهواء تزداد في ذات الوقت، وإنّ كان المسكن مكيف الهواء، يتم غلق الأبواب والنوافذ وتوفير الكهرباء غير اللازمة للحفاظ على التبريد، بما يضمن استمرار إتاحة التيار الكهربائى ويقلل من إمكانية انقطاع التيار.





إلى جانب كل هذا، ينبغى شرب السوائل، والابتعاد عن الحر قدر المستطاع.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " حالة الطقس خلال الفترة من يوم الخميس 10 يونيو 2021، حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021:





يوم الخميس 10 يونيو 2021:

- تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا.





- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





يوم الجمعة 11 يونيو 2021:

واعتبارا من يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا، وتكون حالة الطقس كما يلي:





- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم السبت 12 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأحد 13 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الإثنين 14 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



