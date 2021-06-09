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سلطنة عمان تطرح صكوك دولية بإجمالي 1.75 مليار دولار

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة المالية العمانية صكوك دولية بلغ مجملها 1.75 مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق تصل إلى 9 سنوات، ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة في بداية هذا العام لتمويل الاحتياجات المالية.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية اليوم  الأربعاء ، أنه وفقا للمؤشرات الحالية فقد حقق إصدار الصكوك الدولية الصادرة خلال هذا الأسبوع إقبالا مرتفعا من قبل المستثمرين الدوليين ومؤسسات إدارة الأصول والاستثمار، متمثلا في تضاعف العطاءات أكثر من 6.5 مرة عن قيمة الصكوك المطروحة، حيث بلغت قيمة العطاءات أكثر من 11.5 مليار دولار أمريكي.

وأشارت البيانات إلى تحسن معدلات الفائدة لهذا الطرح من الصكوك وانخفاضها عما طرحته الحكومة، محققة نسبة فائدة 4.875 بالمائة، وقد تنوعت العطاءات جغرافيا بين الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية والأمريكية.

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