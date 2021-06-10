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عضو البرلمان العالمي للبيئة يكشف خطورة السفن الحاملة مواد بترولية
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:16 ص
مارينا بشارة
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أعرب الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن سعادته بمبادرة وزارة البيئة لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، مثمنًا مجهودات الوزارة في هذا الشأن.
وقال "وفيق"، في تصريح خاص للفجر، إنّ البحر الأحمر مكان نادر لبيئة بحرية فريدة في العالم، منوها بأنّ البرلمان العالمي للبيئة تحرك لدفع مجلس الأمن للانعقاد مؤخرا في الأيام القليلة الماضيه لاتخاذ قرار حاسم لاحتواء المخاطر التي قد تنجم من السفن الحاملة لملايين الأطنان من المواد البترولية.
وكشف عضو البرلمان العالمي عن وجود سفينة صافر حاملة للمواد البترولية، وهي تقع في مدخل البحر الأحمر أمام سواحل اليمن ويمتلكها الحوثيين، متابعًا أنّ جودة السفينة سيئه جدا، كما يُمنع أعضاء حماية البيئة من الأمم المتحدة من صعود على متنها والكشف عليها.
وشدد وفيق على خطورة هذه السفينة على البيئة البحرية خاصة البحر الأحمر، مؤكدًا أنه إذا تسربت حمولتها أو أصابتها قذيفة من الحرب الجارية هناك سوف تكون من أسوء ١٠ كوارث بيئيه بحرية مرت على الكوكب.
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