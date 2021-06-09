تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة ، كما تم تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بموانئ بورسعيد .





وأوضحت المنطقة اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 ويتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 .





وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات ومنها سفينة للبضائع العامة لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية، وغادرته 4 سفن حاويات وبضائع عامة.





وأشارت إلى أنه تتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومنالمنتظر دخول سفينة حاويات، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.