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تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة ، كما تم تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بموانئ بورسعيد .

وأوضحت المنطقة اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 ويتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 .

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات ومنها سفينة للبضائع العامة لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية، وغادرته 4 سفن حاويات وبضائع عامة.

وأشارت إلى أنه تتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومنالمنتظر دخول سفينة حاويات، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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