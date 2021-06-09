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تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:59 م
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة ، كما تم تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بموانئ بورسعيد .
وأوضحت المنطقة اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 ويتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 .
وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات ومنها سفينة للبضائع العامة لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية، وغادرته 4 سفن حاويات وبضائع عامة.
وأشارت إلى أنه تتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومنالمنتظر دخول سفينة حاويات، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
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