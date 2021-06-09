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وزيرة الثقافة تستقبل سفير تونس بالقاهرة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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سفير تونس يشيد بجهود الثقافة المصرية فى التواصل الدولى وخلق حراك ابداعى مع مختلف بلاد العالم 

 انطلاق فعاليات عام الثقافة المصرية التونسية يونيو الجارى 

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، والسيدة أميرة الحامدي المستشارة الثقافية بالسفارة التونسية بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وصبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية ومناقشةاجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022 والذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد . 

وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة ، مشيرة الى قوة وعمق العلاقات بين مصر وتونس والتقارب الوجدانى بين شعبيهما  ، واوضحت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام مصر تونس والتي تستهدف توطيد اواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين واعلنت انطلاقها في 23 يونيو بامسية ضمن مبادرة علاقات ثقافية التي ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وذلك بعد اتفاق الجانبان .

من جانبه اشاد سفير تونس بجهود وزارة الثقافة فى التواصل الدولى ، وخلق حالة مميزة من الحراك الابداعى بين مصر ومختلف بلاد العالم ، مثمنا جهود نشر التنوير فى مصر وابدى سعادته باقامة انشطة تبادلية تعكس الوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والتونسي تسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات . 

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة بهدف إنجاح عام مصر تونس بالشكل الامثل والذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين .

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