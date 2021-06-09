بعد رحيل ساسي.. بن شرقي يخطط لمغادرة الزمالك

يرغب أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، في الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالى.





ورفض النجم المغربى محاولات القلعة البيضاء لتجديد عقده، كما تحدث اللاعب مع بعض المقربين منه داخل الفريق للتأكيد على رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم الحالى.





ويمتلك بن شرقى يمتلك بعض العروض الخليجية الراغبة فى ضمه وتحديدا من الدورى السعودى، واستقر اللاعب بشكل كبير على خطوة عدم البقاء.





وينتهى عقد أشرف بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولا يرغب محترف الزمالك فى تجديد عقده ويطالب بشكل مستمر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.



