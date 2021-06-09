موعد مباراة أوروجواي الأولى في بطولة كوبا أمريكا









يستعد منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.





موعد مباراة أوروجواي الأولى في كوبا أمريكا





وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي أوروجواي والأرجنتين يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن أوروجواي يتواجد رفقة الأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم أيضا بوليفيا، وتشيلي، وباراجواي.



