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شردي يوجه اعتذارًا للرئيس السيسي وأعضاء الحكومة لهذا السبب

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اعتذارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة لعدم ذهابه إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها جزء من الجمهورية الجديدة.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "اللي شايف الانجازات التي تحدث في مصر مش قادر يستوعب اننا أمام جمهورية جديدة، وأنا بعتذر للرئيس السيسي والحكومة المصرية إني مروحتش العاضمة الإدارية ومأخدتش الكاميرات وبناتي ونزلت اتفرج على اللي بيحصل".

وأضاف "تم الانتهاء من 32 مبنى وزاري، وسيتم انتقال مجموعات من موظفي الحكومة إليها في الربع الأخير من العام الحالي لبدء التشغيل التجريبي، والعاصمة الإدارية الجديدة ليست محصورة على أنها مباني وزارية ولكن عاصمة مصر الجديدة اللي المصريين هيتباهوا بها أمام العالم ومحدش هيقدر يحصلك".

وتابع "بينما كان العالم غارقا في الكورونا، كانت مصر تستكمل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتقدم مباني على أعلى مستوى من التقنية بدراسات صحيحة لتقديم الهوية المصرية في هذه العاصمة، وأنا لن أقف أمام ما أثير في الصحف الغربية والتشكيك في ما تم إنجازه وهرد بالمعلومات والوقائع والحقيقة وبما رأيته رؤى العين اللي مكنتش متخيله".

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