بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

وقال ساسي في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل فخر اعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !!".





وأكدت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية عن حسم فرجاني ساسي اتفاقه مع نادي الريان القطري وتوقيعه بشكل رسمي على عقود انتقاله مع النادي ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل، بينما ربط البعض الآخر اللاعب بالانتقال إلى نادي الدحيل القطري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته، ولكن نفى مسئولي الزمالك توقيع اللاعب لأي من الناديين ليبقى مصيره غامضًا حتى الآن.





أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك





انضم النجم التونسي إلى النادي الزمالك في عام 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي ، وخاض ساسي 102 مباراة بقميص الزمالك في كل البطولات، سجل 16 هدفًا، وصنع 17 آخرين لزملائه، وحصل على 33 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.





حصد فرجاني ساسي مع الزمالك 4 بطولات وهي (السوبر الإفريقي و كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المحلى).





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