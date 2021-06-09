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"ردع لإثيوبيا".. أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزيري الخارجية والري للسودان

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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استعرض الإعلامي أحمد موسى، زيارة وزيري الخارجية والري إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم للتنسيق بشأن قضية سد النهضة الذي خرج عنه إعلان التوقف عن التفاوض مع إثيوبيا بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقى إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن هدف زيارة الوزيرين المصريين إلى السودان ردع إثيوبيا بعد أن فشل الاتحاد الأفريقي في جعل إثيوبيا تعود إلى التفاوض وتصر على الاتجاه إلى الملء الثاني رغم رفض دولتي المصب، مضيفا: «الإثيوبيون كاذبون ومخادعون ولا بد من ردعهم».

ولفت إلى أن الموقف الإثيوبي عنيف أمام 150 مليون مواطن في مصر والسودان مع تجاهل المجتمع الدولي الذي لا يعرف ما الذي سيجري.

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