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"العفو الدولية" تطالب الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بحماية حقوق الفلسطينيين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
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طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بحماية حقوق جميع الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

واعتبرت المنظمة الدولية، أن قرار إسرائيل بإغلاق اتحاد العاملين الصحيين الفلسطينيين، بأنه سيكون له عواقب وخيمة وفق قناة العربية.

ونهاية الشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن الضربات الإسرائيلية التى أوقعت العديد من القتلى فى قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة.

وقالت باشيليت، إنها لم تر أى دليل على أن المبانى المدنية التى قصفتها إسرائيل فى غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وأضافت أمام المنتدى المنعقد فى جنيف والمؤلف من 47 عضوا: «إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب». 

وطالب مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية للتحقيق فى الانتهاكات الأخيرة فى الأراضى المحتلة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إنهاء الجحيم الذى يعيشه الفلسطينيون وتفكيك منظومة الاستعمار والفصل العنصري. 

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