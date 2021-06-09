شردي يعرض لقطات لأول مرة من داخل مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقطات لأول مرة من داخل القاعة الرئيس لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال المهندس وجدي عياد، المشرف على مشروع مجلس الوزراء، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "جيت للعاصمة الإدارية ومكنش فيه بني آدم في المنطقة، وبدأنا العمل في مبنى مجلس الوزراء منذ أربع سنوات".



وأشار إلى أن مبنى مجلس الوزراء يتكون من قاعتين رئيسيين للاجتماعات، و4 قاعات للاجتماعات المصغرة، موضحًا أن الدور الثاني خاص برئيس الوزراء وهناك مطعم رئاسة الوزراء والدور الثالث لأمانة مجلس الوزراء وكبار المسئولين.



وأكد أن هناك قاعة للإعلاميين التي تسمح بوجود 250 إعلامي، وهناك قاعة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء وجميع القاعات مزودة بأحدث الشاشات وكاميرات مراقبة، لافتًا إلى أن التصميم يجمع بين التصميم المودرن المطعم بروح فرعوني ويطل على مجلس النواب ومن خلفه 32 وزارة.