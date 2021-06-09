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توضيح هام من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح لدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين إلكترونيًا باستخدام التابلت وورقيًا بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية وهي الـ "بابل شيت"، مشددًا على أن الإجابة يجب أن تتم على الـ "بابل شيت" ثم رصد الإجابات على التابلت؛ لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات حال حدوث أي مشكلات تقنية مفاجئة أو انقطاع الكهرباء.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن ملء "البابل شيت" إلزامي وليس اختياري، بينما ملء امتحان التابلت اختياري ولكنه زيادة تأمين للطالب حال تعذر قراءة البابل شيت.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأنه حال كتابة الطالب إجابتين مختلفتين على التابلت والبابل شيت، سيتم الاعتداد بالأصل وهو "البابل شيت"، ولكن اللجوء للتابلت سيكون حال تعذر قراءة الإجابة بـ "البابل شيت"، مستنكرًا التسابق بين المواقع الصحفية على الانفراد والعناوين البراقة الذي يثير اللغط ويسبب مشكلة كبيرة، مناشدًا أولياء الأمور بالعودة للمصادر الرسمية للأخبار المتمثلة في صفحة الوزارة وصفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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