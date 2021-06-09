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وزير التعليم: نحن بصدد إصدار تعليمات جديدة بشأن الثانوية العامة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تصدر  تعليمات جديدة قبل الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا. 

وأضاف في رسالة لاولياء الامور: ارجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد. سوف نعلن هذا في حينه.

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