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وزير التعليم: نحن بصدد إصدار تعليمات جديدة بشأن الثانوية العامة
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:57 م
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تصدر تعليمات جديدة قبل الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا.
وأضاف في رسالة لاولياء الامور: ارجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد. سوف نعلن هذا في حينه.
وأضاف في رسالة لاولياء الامور: ارجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد. سوف نعلن هذا في حينه.
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