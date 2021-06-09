وزير التعليم: نحن بصدد إصدار تعليمات جديدة بشأن الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تصدر تعليمات جديدة قبل الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا.



وأضاف في رسالة لاولياء الامور: ارجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد. سوف نعلن هذا في حينه.