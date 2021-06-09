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الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1957 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:57 م
الفجر السعودي
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نفذ فرع وزارة
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1957
جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة, للتأكد من
تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19).
وأوضح مدير
الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 41 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة،
وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة
الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.
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