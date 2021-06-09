كاتب سوداني: زيارة وزيري الخارجية والري المصريين أكبر رسالة للعناد الإثيوبي

قال الكاتب السوداني المثني عبد القادر، رئيس القسم الدولي بصحيفة الانتباهة السودانية، إن زيارة وزيري الخارجية والري المصريين للسودان أكبر رسالة للعناد الإثيوبي المتواصل على مصر والسودان، وتأكيد أن مصر والسودان مستمرين في التنسيق بينهما لحين حل الأزمة، ورسالة تأكيد أن مصر والسودان يستخدموا الوسائل القانونية وسوف يستغلوا كل الطرق للتوصل لحل أزمة سد النهضة.



وأضاف "عبد القادر"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء،: "مش عايزين نصحى مصر متلقيش مياه في نهر النيل مثلما فعلت تركيا في العراق"، مشددًا على أن مصر والسودان ليسوا دول عدائية وإنما يسعوا للحفاظ على حق شعوبهم في المياه.



وتابع رئيس القسم الدولي بصحيفة الانتباهة السودانية، أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين غير مسئولة، وإثيوبيا تريد فرض سياسة الأمر الواقع بمنتهى الديكتاتورية والهمجية، فخطاب إثيوبيا خطاب تمرد على القيم والقانون الدولي، وهو محاولة للتأكيد للداخل الإثيوبي أن إثيوبيا أصبحت أقوى من مصر والسودان، وأنها متماسكة رغم أنها متفككة وتعاني من العديد من المشكلات ولا تستطيع السيطرة على الاوضاع الداخلية إلى جانب الضغوط الدولية التي تتعرض لها نتيجة ما يجري في إقليم التيجري.