أحمد المفتي: لا مفاوضات مع إثيوبيا دون إيقاف الملء الثاني

قال الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد إثيوبيا، إن البيان المشترك بين مصر والسودان، أكد ضرورة التواصل لاتفاق شامل وعادل في ملف السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه لا مفاوضات مع إثيوبيا دون إيقاف الملء الثاني.



وأضاف المفتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأفريقي فشل في أن يكون له دور في ملف السد الأثيوبي، والرجوع لطاولة المفاوضات لن يحدث طالما لم تعلن إثيوبيا إيقاف الملء الثاني.



واستكمل العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد إثيوبيا، أن البيان المشترك بين مصر والسودان، اليوم الأربعاء، أكد ضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل مع إثيوبيا في ملف السد.



