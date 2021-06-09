Advertisements

أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحبة المنزل الذي شهد واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بشارع الجراب بقرية بطا ببنها، والذي تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل بالمنطقة.

وعاينت الأجهزة الأمنية، المنزل والذي تبين وجود حفرة عميقة بعمق حوالي ٨ متر، وكميات من الأتربة ومعدات الحفر من آلات الحفر المستخدمة في التنقيب.

وأكد عمدة القرية، أن الحفر جرى منذ فترة بعيدة، وجرى التنبيه على صاحبة المنزل بردم الحفرة حتى لا تتسبب في انهيار المنازل المجاورة بعد أن أكدت صاحبة المنزل بأن هذه الحفرة لتوصيل الصرف الصحي للمنزل الأمر الذي نفاه عمدة القرية والمواطنين بالمنطقة.

وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إنه جرى إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة التنقيب عن الآثار والحفر الذى تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.

وقال الرفاعي، إن المعلومات المبدئية تتمثل في قيام ربة منزل تدعى "سامية.م.ع"، بمنطقة الجراب ببطا، بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل أنفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها
أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها

أخبار تهمك

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

بعد رحيل ساسي.. بن شرقي يخطط لمغادرة الزمالك

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. على ماهر مدربا لبيراميدز في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ يوم

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على بديل فينالدم في ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»