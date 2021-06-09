أمن القليوبية يلقي القبض على صاحبه منزل التنقيب عن الأثار ببطا ببنها

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحبة المنزل الذي شهد واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بشارع الجراب بقرية بطا ببنها، والذي تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل بالمنطقة.



وعاينت الأجهزة الأمنية، المنزل والذي تبين وجود حفرة عميقة بعمق حوالي ٨ متر، وكميات من الأتربة ومعدات الحفر من آلات الحفر المستخدمة في التنقيب.



وأكد عمدة القرية، أن الحفر جرى منذ فترة بعيدة، وجرى التنبيه على صاحبة المنزل بردم الحفرة حتى لا تتسبب في انهيار المنازل المجاورة بعد أن أكدت صاحبة المنزل بأن هذه الحفرة لتوصيل الصرف الصحي للمنزل الأمر الذي نفاه عمدة القرية والمواطنين بالمنطقة.



وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إنه جرى إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة التنقيب عن الآثار والحفر الذى تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.



وقال الرفاعي، إن المعلومات المبدئية تتمثل في قيام ربة منزل تدعى "سامية.م.ع"، بمنطقة الجراب ببطا، بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل أنفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.