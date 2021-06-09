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النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، حسابات نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث طالب سعد آل مغنى عضو نادي النصر السعودي الذهبي، بسرعة التعاقد مع بدر بانون لتدعيم صفوف العالمي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر سعد آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكرر نصيحتي للإدارة النصراوية اللاعب بدر بانون مدافع الأهلي المصري، ومبلغ فك عقده من الأهلي المصري مقدور عليه، وفيه نادي غربي ونادي عاصمي يبغونه، الحقوا عليه".

وتعاقد الأهلي مع بدر بانون في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي الرجاء المغربي بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2023/ 2024.

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