مقتل 27 شخصاً على الأقل في هجوم مسلّح في نيجيريا

قتل 27 شخصاً على الأقل إثر اقتحام مسلحين سوقاً وملعب كرة قدم في بلدة تقع وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت الشرطة في نيجيريا اليوم، أنها تحقق في الهجوم الدامي، علماً بأن الولاية جزء من منطقة الحزام الأوسط الذي يشهد باستمرار مواجهات دامية بين مزارعين ورعاة رحلٍ بهدف الوصول إلى الموارد.

وقالت متحدثة باسم شرطة بنوي: إنّ الهجوم حصل في منطقة أغاتو حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق.

وقتل الأسبوع الماضي 88 شخصاً على الأقل حين هاجم عشرات من لصوص الماشية يستقلون دراجات نارية 7 قرى في منطقة "دانكو-واساغو" في ولاية "كيبي" غربي البلاد.

وتشكل الهجمات في شمال غرب ووسط نيجيريا جزءاً من التحدي الأمني الذي تواجهه قوات الدفاع والأمن، مع تزايد المخاوف من تغلغل عناصر الجماعات المسلحة في هذه المناطق.