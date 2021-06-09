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العرض الفلسطيني يثير إعجاب أهالى أسيوط بمسرح الجنوب

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وسط اهتمام جماهيري كبير انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات مسابقة عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، وهو ثانى أيام فعاليات المهرجان المقام فى محافظة  أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى،  مؤسسة الهدف للدعاية، وتتم الفعاليات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء، حيث أقيمت العروض بمسارح مكشوفة، وبنصف الطاقة الاستيعابية.

وافتتحت فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى فى لبنان العروض  بمسرحية "ياخوف عكا من هديرك يا بحر"، الذى قدم فى السابعة مساء بقصر ثقافة أسيوط، وهو عبارة عن مونودراما عن قصيدة للشاعر الفلسطينى زياد كعوش، حيث يتم مسرحة قصيدة لأول مرة، وهى تحكى عن مدينة عكا الفلسطينية المحتلة وعن سورها الذى قاوم الغزاة على مر العصور، وكيف أن نابليون بونابرت فشل فى دخولها وقام برمى قبعته من فوق السور إلى داخل المدينة، يتخلل المسرحية موسيقى تصويرية من التراث الفلسطينى وأغنية فلسطينية "هدى يا بحر هدى" التى تدل على شوق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم فلسطين.
وقد أثار العرض إعجاب جميع الحضور الذين ظلوا يصفقون لبطل المسرحية طوال العرض، وهو بطولة وليد سعد الدين ، مؤثرات صوتية خليل إبراهيم العلي، تأليف الشاعر زياد كعوش واخراج محمد الشولي، عبد الرؤوف عسقول مدير المسرح الفلسطينى.

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