"الديهي" لـ محمد رمضان: "الفن تواضع ورسالة.. وهات حد يعلمك تتكلم"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، حول الحجز على أمواله في أحد البنوك، والذي قال فيه: "إنه تلَقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك، أُبلغ خلاله، بأن الدولة قد تحفَظت على أمواله، وإنه وأمواله وكل ما يمتلك ملك لبلده، وإنه يحتفظ بنصف أمواله داخل منزله، وإن الأمر لن يتسبَب له في حدوث أي أزمة"، معقبًا: "منتهى التناكة والقرفة"، معقبًا: "ده أحمد زكي ولا عبد الحليم حافظ ميعملهاش".



وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، لـ محمد رمضان: "مصر مش عايزة منك حاجة، مصر اللي عمالك أنتوا بتنسوا أنفسكم، متتنكش على الجمهور اللي لحم كتافه من خيرك، الفن تواضع ورسالة، هات واحد يعلمك تتكلم علشان تكون فنان محترم"، معتبرًا أن تصريح محمد رمضان تحريض للمواطنين على ادخار أموالهم بمنازلهم وعدم وضعها بالبنوك واتهم للبنوك بالبلطجة.



وتابع، أن محمد رمضان، كموهبة خسارة ليه يخسرنا نفسه، مشددًا على أن حديث محمد رمضان يُسأل عنه قانونيًا، ولكنه يقول هذا الحديث لكونه لا يفهم ما يقول، منوهًا بأن الحجز على الأموال لتنفيذ حكم قضائي بتعويض الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر التي حكمت المحكمة بتعويضه بـ 6 ملايين جنيه وليس صدقة.

