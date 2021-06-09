تعرف على ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو الجديد

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، عن تعيين ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لأندية نابولي وتشيلسي ويوفنتوس، مدربًا للفريق خلفًا لسيميوني إنزاجي الذي انتقل لتدريب إنتر ميلان.









- حياته

ولد ماوريسيو ساري يوم 9 يناير عام 1959 بإيطاليا، فهو كان لاعب كرة قدم بمركز خط الدفاع ثم أصبح مدرب كرة قدم حيث درب العديد من النوادي الكبرى.





- نوادي قام بتدريبها

درب في بدايته نادي ستيا عام 1990 بالدرجة الثامنة.

ثم درب نادي إمبولي عام 2012.

وانتقل من إمبولي ليدرب نادي نابولي عام 2015.

وتم تعينه عام 2018 مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.

وانتقل إلى نادي يوفنتوس عام 2019.

وانتقل اليوم إلى نادي لاتسيو.





- إنجازاته

فاز بالدوري الأوروبي عام 2019 وبلقب الوصيف بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2018 مع نادي تشيلسي.

وفاز بالدوري الإيطالي عام 2020 مع نادي يوفنتوس.



