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غدا.. موسيماني يصل القاهرة بعد انتهاء إجازته

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يصل غدًا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعاونيه إلى القاهرة قادمين من جنوب إفريقيا بعد الإجازة التي حصلوا عليها لعدة أيام.

 

وكان موسيماني قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٦ أيام ليقوم باستغلالها والسفر إلى جنوب إفريقيا رفقة معاونية وقضاء إجازة هناك.


ويعود موسيماني إلى القاهرة رفقة معاونيه التي غدًا على أن يقود التدريبات عصرًا بعد نهاية الراحة التي منحها للفريق.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب نضف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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