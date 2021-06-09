كارتيرون يعلق على ضغط مباريات جدول الدوري

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يطلب من الإدارة مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل أي مباراة من قبل رغم ضغط مباريات الفريق في الفترة الماضية قبل توقف الدوري، بسبب احترامه لجدول الدوري والكأس الذي تم وضعه من اتحاد الكرة.

وشدد المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي على أنه طلب من النادي مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المقاصة فقط في الكأس لأنها جاءت في توقيت صعب، موضحا أن جدول مباريات الدوري تم وضعه بشكل خاطئ.

وأضاف كارتيرون أن هناك فراغات كثيرة في جدول الدوري، والفريق المنافس سيخوض عدة مباريات مؤجلة في الفترة المقبلة وقد يعود للصدارة في الوقت الذي لا يلعب فيه الزمالك نفس عدد المباريات، موضحا أن الزمالك يرغب في تحقيق العدل بعدم خوض الفريق لأي مباريات لحين خوض الأهلي مؤجلاته.

وأوضح أن الدوري المصري شهد إقامة موسمين في فترة مدتها الحقيقية مدة موسم ونصف وبالتالي تم ضغط الموسم الحالي بسبب رفض الأهلي لإلغاء الموسم الماضي لرغبته في التتويج باللقب، في الوقت الذي كانت ترغب فيه معظم الأندية في إلغاء المسابقة.

وعلق على خوض الزمالك لـ 6 مباريات أكثر من الأهلي قائلا: الزمالك لم ينجح في حصد جميع نقاط المباريات التي يتفوق فيها عن المنافس، ولكن الأهلي قد يواجه فرقا ليس لديها دوافع في نهاية الدوري وقد يجعل ذلك مهمة المنافس أسهل".

وأوضح كارتيرون أن عدم انتظام الدوري لا يعطي فرصة للزمالك للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية معا، فالبطولة العربية تعتبر فرصة كبيرة للنادي من الناحية المادية، خاصة وأن أقوى فرق في أفريقيا هي الفرق المصرية وفي آسيا الفرق السعودية وهما أصحاب الحظوظ في الفوز بالبطولة العربية.