نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على إيمان البحر درويش.. لهذا السبب

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الفنان إيمان البحر دوريش، لانتقاده لتعامل الدولة مع ملف سد النهضة ووصفه للإعلام المصري بإعلام العار، معقبًا: "هو رجل مطرب عظيم لكن إيه اللي بيفهموا في السياسة وتحلية مياه البحر، إيه علاقة الموسيقى بتحلية مياه البحر حتى يسخر منها إيمان البحر درويش، ويضرب الأمن المائي في مقتل".



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، لـ "درويش"، أن أنت فشلت في الغناء وأن تكون إنسان مثقف، جاء تسخر من الدولة والإعلام المصري ولا تفهم يعني أية دولة ولا يعني إيه تحلية مياه البحر، أنت اللي عار لم تتكلم في حاجة مش فاهمها، أنت رجل لا تفهم وقليل المعرفة والعلم وقليل الأدب، نحن إعلام وطني نزيهي وشريف لا يزايد ولا يناور ولا يضلل الناس"، متحديًا أن يكون هناك معلومة غير صحيح يقدمه الإعلام للناس".



وتابع، أن إيمان البحر درويش يحمل اسم لا يستحقه، وتصريحه بالسياسة جريمة وخيانة ويعاقب عليها القانون وإهانة للجيش المصري بسخريته من المناورات التي يقوم بها، ومحاولة للشهرة مرة أخرى بعد فشله في الغناء، فهو مطرب فشل في أداء وظيفته والقيام برسالته وعاطل وتحدث في أمور لا يفهم فيها.