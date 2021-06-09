إبراهيم عيسى: مصر تلعب دورًا أكثر عمقًا في المصالحة الفلسطينية كلاعب إقليمي أول

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بالدور المحوري الذي قامت به مصر في العدوان الأخير على قطاع غزة بعد جهودها في قرار وقف إطلاق النار ومبادرة إعادة إعمار القطاع الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، إن مصر استعادت فيما يخص الشرق الأوسط لريادتها الإقليمية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي معادلة تغيير أو تسوية إلا وتكون القاهرة حاضرة فيها.



وأضاف "هذه المرة مصر تلعب دور أكثر عمقًا في قضية المصالحة الفلسطينية بصرف النظر عن النتيجة، كما تعتبر مصر اللاعب الإقليمي الأول فيما يخص ملف التسوية أو السلام في الشرق الأوسط".



وتابع "مصر تعيد صورتها في الخارج كرقم صعب لا يمكن تجاهله في المعادلات الدولية، وتلعب دورًا أكثر عمقًا في المصالحة الفلسطينية كلاعب إقليمي أول".



واستطرد "فلسطين قضية الحق الكبرى في التاريخ، ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور عالمي في إيصال قضية فلسطين للعالم كله، كما أن الإرادة المصرية نجحت في أن ترسم حدودا فاصلة في تطورات القضية الفلسطينية".

