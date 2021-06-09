Advertisements

آخر تفاصيل معسكر منتخب السويد قبل انطلاق اليورو

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد يان أنديرسون المدير الفني للمنتخب السويدي، جاهزية والتزام لاعبيه مع اقتراب نهاية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وذلك رغم وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق.

وقال أنديرسون في مؤتمر صحفي، إنه يسعى لتجهيز الفريق بشكل طبيعي لأول مباراة له في البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة إشبيلية أمام المنتخب الإسباني، والذي يعاني هو الأخر من وجود حالات إصابة بكورونا في صفوفه.

وأوضح المدير الفني للمنتخب السويدي بعض التفاصيل عن ديجان كولوسيفسكي لاعب الفريق، وهو واحد من الاثنين المصابين بكورونا في الفريق، حيث دعته شقيقته إلى العشاء ليتفاجأ بحضور أصدقائه.

وافترض كولوسيفسكي أنه لن يتعرض للعدوى بحكم إصابته بفيروس كورونا من قبل، وهو الأمر الذي اعتبره أنديرسون قرارا غير جيد من لاعبه.

وقال أنديرسون: "هو نادم حقا على حضور العشاء"، لكن المدرب السويدي لا يعتقد أنه أصيب بالعدوى هناك.


أما اللاعب الأخر الذي أصيب بكورونا فهو ماتياس سفانبرج، ووفقا لأندرياس فالنتين طبيب الفريق، فإن كلا اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض للإصابة لكنهم لن ينضما إلى قائمة المباراة أمام إسبانيا.

ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على بديل فينالدم في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص.. على ماهر مدربا لبيراميدز في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل ساسي.. بن شرقي يخطط لمغادرة الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»