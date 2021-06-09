آخر تفاصيل معسكر منتخب السويد قبل انطلاق اليورو

أكد يان أنديرسون المدير الفني للمنتخب السويدي، جاهزية والتزام لاعبيه مع اقتراب نهاية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وذلك رغم وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق.





وقال أنديرسون في مؤتمر صحفي، إنه يسعى لتجهيز الفريق بشكل طبيعي لأول مباراة له في البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة إشبيلية أمام المنتخب الإسباني، والذي يعاني هو الأخر من وجود حالات إصابة بكورونا في صفوفه.





وأوضح المدير الفني للمنتخب السويدي بعض التفاصيل عن ديجان كولوسيفسكي لاعب الفريق، وهو واحد من الاثنين المصابين بكورونا في الفريق، حيث دعته شقيقته إلى العشاء ليتفاجأ بحضور أصدقائه.





وافترض كولوسيفسكي أنه لن يتعرض للعدوى بحكم إصابته بفيروس كورونا من قبل، وهو الأمر الذي اعتبره أنديرسون قرارا غير جيد من لاعبه.





وقال أنديرسون: "هو نادم حقا على حضور العشاء"، لكن المدرب السويدي لا يعتقد أنه أصيب بالعدوى هناك.









أما اللاعب الأخر الذي أصيب بكورونا فهو ماتياس سفانبرج، ووفقا لأندرياس فالنتين طبيب الفريق، فإن كلا اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض للإصابة لكنهم لن ينضما إلى قائمة المباراة أمام إسبانيا.





ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.



