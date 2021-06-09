أحمد السقا مطلوب على جوجل والسبب "السرب"

تصدر الفنان أحمد السقا اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أحدث أفلامه "السرب".





أحمد السقا





وتساءل الكثيرون عن أبطال فيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا وعدد من كبار نجوم السينما المصرية والعربية.





أحمد السقا وفيلم "السرب"





ويشارك أحمد السقا في بطولة الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان "السرب"، مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم هند صبري ومنى زكي وكريم فهمي وآسر ياسين.





أحمد السقا وأحداث "السرب"





ويتناول "السرب" الذي وضع أحمد السقا في صدارة البحث، الضربة الجوية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش المصري بتنفيذها ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردا على ارتكاب مذبحة نفذت تجاه مصريين.





أحمد السقا وعدد من النجوم





ويستهدف فيلم "السرب" الذي يشارك ي بطولته أحمد السقا استعادة الحياة شبه الطبيعية مع إعادة فتح دور السينما في مصر، بعد فترة من التعطل بسبب إجراءات الحد من انتشار كورونا.





البطل أحمد السقا





ويقوم النجم أحمد السقا ببطولة "السرب" الذي يأتي من إخراج أحمد نادر جلال، الذي شارك بعمل درامي في رمضان 2021، بعنوان "كوفيد- 25"، والذي قام ببطولته النجم يوسف الشريف.



