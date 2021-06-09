Advertisements

إبراهيم عيسى: حماس غيرت ميولها.. وتدرك أنه لا تقدم بدون مصر

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس غيرت ميولها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها اتجهت لتغيير مواقفها وسياستها، بينما الإرادة المصرية لم تتغير في أي تعامل مع الإقليم.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، إن مصر مصلحتها في استقرارها وأمنها لذلك تتدخل في القضايا التي تهمها، مشددًا على أن من يدير المشهد في غزة يعي موقف مصر وأهميتها وأنها تسبق أي علاقات أخرى.

وأضاف أن حماس لها معيار جديد ومحور أخر في التعامل، لافتًا إلى أنها أدركت أنه لا تقدم بلا مصر، كما انه على الوجه الأخر الإخوان في إسرائيل يتحالفون مع نتيناهو من أجل مصلحتهم، منوهًا على أنه يحتمل أن يكون هناك تغير حقيقي لكن لا يجب أن نؤمن لهذه الجماعة بكل فروعها، مشددًا على أن مصر تستعيد المشهد وتتواجد في قلب غزة.

وتابع: "مصر محورها الرئيس الاستقرار والتنمية داخليًا وتصبح قوة إقليمية رادعة، وإرادتنا المصرية تستخدم سياسة الصبر والصمت، ولا تنجر للانفعالات والبيانات السريعة".

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

تعرف مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»