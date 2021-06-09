إبراهيم عيسى: حماس غيرت ميولها.. وتدرك أنه لا تقدم بدون مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس غيرت ميولها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها اتجهت لتغيير مواقفها وسياستها، بينما الإرادة المصرية لم تتغير في أي تعامل مع الإقليم.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، إن مصر مصلحتها في استقرارها وأمنها لذلك تتدخل في القضايا التي تهمها، مشددًا على أن من يدير المشهد في غزة يعي موقف مصر وأهميتها وأنها تسبق أي علاقات أخرى.



وأضاف أن حماس لها معيار جديد ومحور أخر في التعامل، لافتًا إلى أنها أدركت أنه لا تقدم بلا مصر، كما انه على الوجه الأخر الإخوان في إسرائيل يتحالفون مع نتيناهو من أجل مصلحتهم، منوهًا على أنه يحتمل أن يكون هناك تغير حقيقي لكن لا يجب أن نؤمن لهذه الجماعة بكل فروعها، مشددًا على أن مصر تستعيد المشهد وتتواجد في قلب غزة.



وتابع: "مصر محورها الرئيس الاستقرار والتنمية داخليًا وتصبح قوة إقليمية رادعة، وإرادتنا المصرية تستخدم سياسة الصبر والصمت، ولا تنجر للانفعالات والبيانات السريعة".