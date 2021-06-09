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شاهد..تعليق ناري من إبراهيم عيسى بشأن تطوير التطوير (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر أكبر دولة في العالم تصدر كتب "مزورة"، مشيرًا إلى أن صورة القوة الناعمة لمصر ليست في موضع وقوة إرادتها السياسية، خاصة أن قوة الصورة الإقليمية والدولة المثقفة المستنيرة والتي تنشأ بها تنوير هما اللذان يدعمان موقف مصر الدولي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صورتنا وإرادتنا في المشهد الدولي تتغير لكن قوتنا الناعمة لا تتغير وغير قادرين على التواصل، منوهًا إلى أننا غير قادرين على التواصل مع الشعوب الأوروبية الغربية بقوتنا الفنية والحضارية، إذ أننا غير قادرين على تقديم نماذج خاصة بالمرأة والفن.

وتابع: "إننا لا نقود حركة ثقافية كبيرة، والحديث عن الإشادة بالنظام التعليمي فقاعة وليس صحيح ونصدر التعليم على أنه يتقدم لكنه يتأخر".

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