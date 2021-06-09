"مصيلحي" يزف خبر سار حول إضافة المواليد على بطاقات التموين (فيديو)





قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة كانت ستضيف مواليد جدد على بطاقة التموين، ولكن هذا الامر تأجل مع أزمة كورونا، وانخفاض السياحة، ومع ذلك يتم إضافة المواليد بحد أقصى طفليين للفئات الأكثر احتياجًا، معقبًا: "اللي قادر يستنى معانا لحد السنة اللي جاية".وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطنين بطرق مختلفة، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي ستغير وجه مصر سواء، من خلال توفير مشروعات صغيرة، او بناء البينة التحتية للقرى.ولفت إلى أن الوزارة أضافت 600 الف شخص لبطاقات التموينية بإجمالي 4 أفراد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن عدد الموالد التي ستضاف الموازنة المقبلة يتراوح اعدادهم ما بين 1 لـ3 مليون فرد.