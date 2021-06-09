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وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار اللحوم.. الطازجة بـ85 والمجمدة بـ65 جنيها

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:17 م
الدكتور على المصيلحي وزير التموين
الدكتور على المصيلحي وزير التموين
كساب أحمد
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نفى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدا أنها مستقرة عند 65 جنيها لكيلو للحوم المجمدة و85 جنيها للحوم الطازجة. وفيما يتعلق بالدواجن، شدد على مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97%.

وحول إضافة المواليد للتموين، توقع مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» إضافة مليون إلى ثلاث ملايين لم يضافو من 2005 على التموين خلال الموازنة القادمة «اللي قادر يستحمل معانا يستحمل»، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت السبب وراء تأجيل إضافة المواليد بعد توجيه 14 مليار جنيه لوزارة الصحة بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزير التموين إلى أن ديوان عام الوزارة سيتم نقله إلى العاصمة الإدارية، ونظام العمل سيختلف تماما عن ما هو موجود حاليا بسبب بناء العاصمة، التي أنشأت على غرار أحدث المدن العالمية، مضيفا أن العاصمة الإدارية تُعد نقلة موضوعية هائلة وليس تطوير تدريجي.

ولفت إلى أن هناك خلية نحل تعمل حاليا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة لكي يتم تقديم خدمة متميزة للمواطن، متابعا أنه تم تحويل العمل في وزارة التموين إلى النظام الرقمي.
وحول توقيت انتقال الديوان، قال إنه لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن لكن لو حدث سيتم الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري.

وبشأن القدرة التخزينية لصوامع القمح، أوضح أنه في عام 2014 كان حجم التخزين للقمح 1.4 مليون طن قبل أن يرتفع حاليا إلى 3.4 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبع سنوات، مضيفا أن الصوامع تحمي القمح من التسوس والقوارض.

نوه بأن هناك 10 مليون طن من القمح يتم استهلاكه سنويا، مشيرا إلى أن هناك خطة لإنشاء صوامع قمح في توشكى بعد زراعة مليون فدان قمح خلال ثلاث سنوات لإنتاج 3 مليون طن. وأضاف أنه التموين حصلت على محصول من توشكى قدره 250 ألف طن قمح.

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وزارة التموين بسبب الكورونا التجاره اضافة المواليد اسعار اللحوم أسعار لحوم المنافذ

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