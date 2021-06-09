نقيب الزراعيين: ما شهده قطاع الزارعة في عهد السيسي لم يحدث منذ عصر الفراعنة



قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث في قطاع الزراعة خلال الـ7 سنوات الماضية، لم يحدث منذ عهد الفراعنة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاهتمام بهذا القطاع باعتباره أمن قومي.



وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الغذاء هو الأساس في البقاء والاستمرار، لذلك من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن كل ما حققت مصر أمنًا غدائيًا، كلما حصنت نفسها، وحسنت اقتصادها.



واستكمل حديثه، أن مصر نجحت في توفير الأمن الغذائي، ولم تتأثر خلال جائحة فيروس كورونا، والمشروعات الغذائية ساهمت في تقليل الفجوة الغذائية، موضحًا أن 4.7 % نسبة الأمن الغذائي الآن بعد أن كانت 17 % في عام 2017.