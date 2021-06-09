Advertisements

نقيب الزراعيين: ما شهده قطاع الزارعة في عهد السيسي لم يحدث منذ عصر الفراعنة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:28 م
سيد خليفة
سيد خليفة
كساب أحمد
Advertisements

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث في قطاع الزراعة خلال الـ7 سنوات الماضية، لم يحدث منذ عهد الفراعنة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاهتمام بهذا القطاع باعتباره أمن قومي.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الغذاء هو الأساس في البقاء والاستمرار، لذلك من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن كل ما حققت مصر أمنًا غدائيًا، كلما حصنت نفسها، وحسنت اقتصادها.

واستكمل حديثه، أن مصر نجحت في توفير الأمن الغذائي، ولم تتأثر خلال جائحة فيروس كورونا، والمشروعات الغذائية ساهمت في تقليل الفجوة الغذائية، موضحًا أن 4.7 % نسبة الأمن الغذائي الآن بعد أن كانت 17 % في عام 2017.

أخبار تهمك

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 39 دقيقة

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ 37 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»