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نقيب الزراعيين: مشروع توشكى الجديدة يُوفر 25 % من القمح المستود

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف زراعة 4 مليون فدان، بينما إجمالي ما تم زراعته في مصر منذ عهد الفراعنة وحتى تولي الرئيس السيسي، الحكم هو 2.2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة هي رئة مصر الجديدة للأمن الغذائي.

أضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن 2.2 مليون فدان مستهدف زراعته من مشروع الدلتا الجديدة، بينما تم استزراع 200 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر استزراع والذي وفر 207 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن 400 ألف فدان حجم التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا «الرئيس السيسي طلب تطوير الرؤية لمشروع توشكى بعد حل السلبيات الموجودة فيه، ويعتمد على بيانات علمية مدققة».

ولفت إلى أن المستهدف من مشروع توشكى الجديدة هو 485 ألف فدان يصل إلى مليون فدان، ويوفر 25 % من استيراد مصر للقمح من الخارج، بينما خلال عامين سيتم زراعة الـ485 ألف فدان المستهدفين، مؤكدًا أن مشروع توشكى لديه ميزة في زراعة القمح بسبب تنوع المناخ، في حين أن التكلفة المبدئية لمشروع الدلتا الجديدة 300 مليار جنيه.

واختتم نقيب الزراعيين، تصريحاته، أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء قبل 2014 كان 48 %، بينما وصل حاليًا لـ58 %، فضلًا عن إنتاج مصر من الأسماك قبل 2014 كان 600 ألف طن والآن مليون و800 ألف طن.

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