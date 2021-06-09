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وزير الري الأسبق: هناك صعوبات في تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، عن أن هناك صعوبات في تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة في الوقت الحالي.

وأوضح "أبو زيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن صعوبات تنفيذ الملء الثاني للسد ترجع لأن ارتفاع الخرسانة لم يصل للمستوى المطلوب.

وأشار رئيس المجلس العربي للمياه، إلى أن هناك تعنت من الجانب الإثيوبي رغم وساطة الاتحاد الإفريقي.

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