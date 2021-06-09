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تعرف مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى استكمال مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة مواعيد باقي مباريات القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

ويتصدر فريق نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 16 لقاء، وتعادل في 7 آخرين، وتكبد أبناء الفرنسي كارتيرون الخسارة في لقائين فقط.

وتحمل مباريات الزمالك القادمة طابع ناري حيث يتعين عليه الفوز في جميع المباريات وينتظر تعثر النادي الأهلي في بعض المباريات التي تتبقى له من أجل إستعاده اللقب الغائب منذ عام 2015.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز:

يبدأ الزمالك مواجهاته يوم السابع عشر من شهر يونيو الجاري ضد فريق نادي أسوان لحساب مباريات الجولة 26، وفي الجولة السابعة والعشرين يواجه مصر المقاصة يوم 28 يونيو، ثم يلاقي غزل المحلة في الجولة 28، يوم 5 يوليو.

يرحل أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق نادي الاتحاد السكنري لحساب مباريات الجولة 29 يوم 7 أغسطس القادم قبل مواجهة الإسماعيلي يوم الثاني عسر من الشهر ذاته لحساب مباريات الجولة 30.

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