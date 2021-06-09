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مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير في سوريا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة السورية.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، نقلته وكالة “تاس” الروسية، إلى أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة يوم الأربعاء.

وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الدفاع أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم، ولا يوجد أي خطر على حياتهم.

ووقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل عناصر من القوات الروسية، فيما وصلت قوات تركية لتفقد موقع الانفجار عقب حدوثه.

وتشن روسيا حملة عسكرية في سوريا منذ سبتمبر 2015، ما أتاح لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد استعادة السيطرة على معظم البلاد في أعقاب حرب أهلية مدمرة.

وقامت روسيا أيضًا بتوسيع وتعديل قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، وهي المنشأة الوحيدة التي تمتلكها روسيا حاليًا خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة في محافظة القنيطرة السورية دون أن تسجل أي خسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أضرارا مادية خلفها انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل سيارة في بلدة نبع الصخر في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأمس الثلاثاء، ذكرت قناة الإخبارية السورية أن عدد الإصابات جراء انفجار عبوة ناسفة في حي كرم اللوز في حمص ارتفع إلى 8 أشخاص.

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