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الكشف عن آخر تطورات حالة ثنائي الزمالك

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق، اقتربا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح أسامة نبيه أن الثنائي يؤديان في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

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