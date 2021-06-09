Advertisements

"الوصايا السبع" يبهر جمهور مسرح الجنوب بأسيوط

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements

لمدة ساعة كاملة التف خلالها الجمهور لمتابعة العرض المسرحي "ملهاة الوصايا السبع" الذي أقيم منذ قليل بقصر ثقافة أسيوط، فالعمل قدم رائعة الكاتب محمد أمين راضي بشكل مميز وأداء أبهر الحضور، وذلك ضمن عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى،  مؤسسة الهدف للدعاية.
عرض "ملهاة الوصايا السبع" لفرقة شظايا، تأليف محمد شعبان و نور الدين عبدالله، وإخراج نور عفيفي، وهو يتناول حكاية شعبية من الموروث الشعبي و  معالجة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب محمد أمين راضي "السبع وصايا" وفيها نرى جحود الأبناء لابوهم ورغبتهم فقط في الميراث ولو بأي طريقة، ويفطن الأب لذلك فيراوغهم لوصايا تمنحهم مايريدون  ويدبر لإخفاء جثته َ وذلك بمساعدة صديقته ومساعده ويهرب الأبناء خوفا من المسائلة القانونية ثم تنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.
العرض بطولة فاطيما محمد، نور عفيفي، يارا حسين، خالد رضوان، الاء رسلان، احمد ماهر، اية محمود، حسام بخيت، وليد أسامة، عمرو حسام، أحمد حافظ، منة احمد، آية ناجي، إسلام محمد.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ 40 دقيقة

تعرف مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»