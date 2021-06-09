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تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:03 م
علي نبوي
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أعلن
تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السيليساو النهائية التي تستعد لخوض غمار
بطولة كوبا أمريكا.
وضمت
القائمة كلًا من :-
حراسة
المرمى : أليسون - أيدرسون - ويفرتون
خط
الدفاع : دانيلو - إيمرسون - ساندرو - رينان لودي - فيليبي - تياجو سيلفا -
ماركينيوس - ميليتاو
خط
الوسط : كاسيميرو - دوجلاس لويس - فريد - فابينهو - ريبيرو - باكيتا
خط
الهجوم : نيمار - فينيسيوس جونيور - إيفرتون - ريتشاليسون - فيرمينو - جابريل
خيسوس - جابريل.
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