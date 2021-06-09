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تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السيليساو النهائية التي تستعد لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا.

 

 

وضمت القائمة كلًا من :-

 

حراسة المرمى : أليسون - أيدرسون - ويفرتون

 

خط الدفاع : دانيلو - إيمرسون - ساندرو - رينان لودي - فيليبي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ميليتاو

 

خط الوسط : كاسيميرو - دوجلاس لويس - فريد - فابينهو - ريبيرو - باكيتا

 

خط الهجوم : نيمار - فينيسيوس جونيور - إيفرتون - ريتشاليسون - فيرمينو - جابريل خيسوس - جابريل.

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