تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السيليساو النهائية التي تستعد لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا.

وضمت القائمة كلًا من :-

حراسة المرمى : أليسون - أيدرسون - ويفرتون

خط الدفاع : دانيلو - إيمرسون - ساندرو - رينان لودي - فيليبي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ميليتاو

خط الوسط : كاسيميرو - دوجلاس لويس - فريد - فابينهو - ريبيرو - باكيتا

خط الهجوم : نيمار - فينيسيوس جونيور - إيفرتون - ريتشاليسون - فيرمينو - جابريل خيسوس - جابريل.