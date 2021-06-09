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أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي نهاية الشهر الحالي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن راموس أصبح على إستعداد لتجديد عقد لمدة موسم مع تخفيض راتبه بنسبة 10% .

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس ينتظر مكالمة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل حلّ الأمر ولكن مسئولو الملكي يعتقدون أن راموس أصبح خارج أسوار الميرينجي ويُجهز لوادعه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس كان يرفض التجديد لمدة موسم مع تخفيض راتبه وهو ما عرضه عليه الملكي منذ أشهر ولكن يبدو أن النجم الإسباني يرغب في الإعتزال في صفوف الميرينجي وسينتظر حتى اللحظة الأخيرة.

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