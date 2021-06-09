عروض فنية ومسرح عرائس بثقافة الأقصر









تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث قدم قصر ثقافة الأقصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية على مسرح القصر تضمن اغنية "وقف الخلق، على رمش عيونها" غناء وليد الدكروني، إلى جانب عرض مسرح عرائس وقدم اغنية "حصلتي ليها كرش" أداء سومة غريب وكريم الشاوري، كما عقد القصر بنادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "التزامن بين الهاتف والكمبيوتر" أوضح محمود أحمد أهمية التزامن بينهما في نقل البيانات والملفات، بينما نفذ ورشة فنون تشكيلية "عمل لوحة عن المرأة" نفذتها صفاء قرشي، بجانب استمرار سلسلة تعليم التفصيل بالباترون "طريقة اخذ المقاسات الصحيحة للجسم" نفذتها مروة محمود.





عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للبيئة" تحدث عمرو عبد الصبور عن إختيار يوم ٥ يونيو من كل عام للاحتفال بالبيئة، ويعد نقطة تحول لتوضيح مخاطر المحيطة بالبيئة، كما عرض قصر ثقافة الطفل مسرح عرائس وقصة بعنوان" القط الشرس"، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدويه نفذتها نجوي ابو الفضل، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان "المحاميد"



