خبير علاقات: المرأة في حاجة لرجل متسلط لهذا السبب

قال مايكل بشاي،خبير العلاقات الأسرية، إن التسلط ليس صفة ذكورية، ولكن بعض الرجال والسيدات لديهم هذه الصفة، وهذا الأمر من الممكن أن يكون بطريقة مباشرة من خلال إصدار الأوامر، والبعض يكون متسلط بشكل ناعم.



وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المرأة قد تكون في حاجة إلى شخص متسلط، لكي تشعر بالاهتمام.



وأضاف: " في ستات بتكون عايزة واحد يهتم بها، ويسأل عليها باستمرار، ولو معملش كده يبقى ما عندوش رجولة، الستات دي بتعلم الراجل ازاي يتسلط عليها".

